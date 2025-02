Doorbraak na 36 jaar? Oproep voor nieuw DNA-onderzoek moord Wies Hensen

Komt er eindelijk gerechtigheid voor Wies Hensen? Een burgerinitiatief roept justitie op om nieuw DNA-onderzoek te doen in de 36 jaar oude moordzaak. Haar familie hoopt op antwoorden en steunt de oproep.

Op 29 augustus 1989 bezocht de 32-jarige Wies Hensen de kermis in Budel. Ze werd die avond nog gezien met twee onbekende mannen, maar keerde nooit terug naar huis. De volgende ochtend werd haar naakte lichaam gevonden in een sloot langs de Loonderweg in Dommelen. Ze was gewurgd, haar kleding lag verspreid om haar heen. De daders zijn nooit gevonden.

Destijds werden DNA-sporen veiliggesteld, maar met de technieken van toen leverde dat geen match op. Nu zijn er moderne methoden zoals verwantschapsonderzoek en internationale DNA-databanken. "Ik ben er heilig van overtuigd dat een groot DNA-onderzoek de moordenaar van Wies kan opsporen," zegt Joop Donkers, een van de initiatiefnemers achter wieshensen.nl. "Bij zaken zoals Nicky Verstappen en Marianne Vaatstra heeft DNA-onderzoek voor een doorbraak gezorgd, dat moet hier ook kunnen."

Familie wil gerechtigheid

Neef Stephan Hensen is blij met het initiatief. "We werken hier als familie nauw mee samen. De dader is nog steeds niet opgespoord, ondanks de beloning van 100.000 euro. We hopen dat deze oproep iets in gang zet. De moordenaar moet gepakt worden, alleen dan kunnen wij dit eindelijk een plek geven."

In 2021 ontving de politie bijna honderd tips, maar de gouden tip bleef uit. De beloning loopt nog tot 14 mei. De hoop is dat de combinatie van nieuw DNA-onderzoek en tips eindelijk gerechtigheid brengt voor Wies Hensen.