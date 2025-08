Evelien staat op een dodenlijst: 'Er staat 20.000 euro op mijn hoofd, ik ben bang'

Op een dodenlijst staan, dat klinkt als iets uit een horrorfilm, en niet iets wat je zomaar zou gebeuren. Toch is het de dagelijkse realiteit voor Evelien. Zij deed haar verhaal in de 538 Middagshow (zie video) nadat eerder op dinsdag bekend was geworden dat via een website op het dark web minstens zeven opdrachten zijn geplaatst om Nederlanders te laten vermoorden. "Er staat momenteel een prijs op mijn hoofd, als iemand mij weet te doden krijgt die persoon 20.000 euro."

Evelien kreeg het nieuws te horen op haar werk. "Ik werd door mijn baas in zijn kantoor geroepen en daar werd mij uitgelegd dat de politie mijn naam en gezicht op een dodenlijst had zien staan", vertelt Evelien. "Ik werk voor de overheid en houd me bezig met jeugdgroepen die elkaar naar het leven staan. Wij proberen dat met een gezamenlijke aanpak een halt toe te roepen en dat wordt blijkbaar niet gewaardeerd."

Ik werk op verschillende locaties en leg elke keer verschillende routes af.

Het gaat om een actieve dreiging, en daarom wordt Evelien beveiligd. Dat betekent een enorm effect op haar dagelijkse leven, legt ze uit. "Mijn adres en kenteken zijn onder de aandacht. Mijn kenteken is afgeschermd, en als er vanaf mijn telefoon of mijn adres een 112-melding komt weet men gelijk wat er aan de hand is."

Ook wordt Evelien gehaald en gebracht naar haar werk. "Ik werk op verschillende locaties en leg elke keer verschillende routes af."

Bedreigingen

Ondanks de dagelijkse angst - 'natuurlijk ben ik bang' - blijft Evelien haar werk uitvoeren. "Ik blijf mijn werk doen, anders kun je niks meer doen. De bedreigingen blijven maar toenemen, zelfs buschauffeurs worden bedreigd. Als we allemaal stoppen bij de eerste bedreiging zakt het land in elkaar."

Toch is haar wantrouwen wel toegenomen. "Maar vooral mijn wantrouwen in de maatschappij: je schrikt ervan hoe gestoord de maatschappij aan het worden. Hoe kan het zover komen dat dit nodig is terwijl ik mijn werk gewoon aan het doen ben?"

Het is onduidelijk of Evelien een van de zeven personen is waarover dinsdag werd bericht.