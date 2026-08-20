Drie aanhoudingen na vondst dode man in woning Rotterdam

De politie heeft drie personen uit Rotterdam aangehouden in het onderzoek naar de overleden man die woensdagmiddag werd aangetroffen in een flat in het centrum van de stad. Het gaat om twee vrouwen van 27 en 40 jaar oud en een man van 33. Het slachtoffer, een 38-jarige man uit Rotterdam, woonde in de woning.

Een naaste die geen contact meer kreeg met de man belde woensdag rond 14.30 uur de politie. Toen agenten langsgingen bij zijn woning op de Botersloot troffen ze de man daar dood aan. De politie liet woensdagavond al weten uit te gaan van een misdrijf.

Politie vraagt getuigen zich te melden

Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. De politie vraagt getuigen nog steeds om zich te melden. Het gaat dan om mensen die op maandagavond en de nacht naar dinsdag in de omgeving van de flat waren. Ook vraagt de politie om camerabeelden uit de omgeving van de flat te delen.