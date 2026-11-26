De overleden persoon die woensdag onder verdachte omstandigheden werd aangetroffen in een woning aan de Schummerstraat in Kerkrade, is een 42-jarige man uit Landgraaf. Dat meldt de politie donderdag. De politie gaat uit van een misdrijf.

Naast de overleden man werd ook een gewonde aangetroffen. Die persoon is naar het ziekenhuis gebracht.

Uitgebreid onderzoek

Rechercheurs en forensisch specialisten onderzoeken wat zich precies in de woning heeft afgespeeld. Ook gaan agenten langs bij omwonenden om te achterhalen of zij iets hebben gezien of gehoord dat van belang kan zijn voor het onderzoek.