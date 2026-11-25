In Kerkrade is een overleden persoon aangetroffen in een woning. De persoon is onder verdachte omstandigheden aangetroffen. Er wordt uitgegaan van een misdrijf, meldt de politie aan Hart van Nederland.

Rond 14.00 uur kreeg de politie een melding binnen van een incident aan de Schummerstraat. Er is een groot onderzoek opgestart. Naast een dode is er ook een gewonde gevallen, deze persoon is naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe lang het onderzoek nog duurt is niet bekend.

De politie kan nog niks zeggen over de identiteit van de overleden persoon. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.