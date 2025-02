Dode in Scheveningse woning was vrouw van 36, kende de verdachten

De vrouw die zaterdag dood werd gevonden in een woning in Scheveningen was 36 jaar oud. Twee mensen zijn aangehouden. Het gaat om een man van 43 en een vrouw van 40. De politie meldt dat zij het slachtoffer kenden, maar legt dat niet verder uit.

Volgens de politie zitten de twee verdachten in beperkingen vast. Dat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

Welke straffen zijn er eigenlijk in Nederland? Dat leggen we uit in de bovenstaande video.

De vrouw werd zaterdag rond 14.05 uur gevonden in een huis aan de Kolenwagenslag, een straat in het oude dorp van Scheveningen. De politie roept mogelijke getuigen op om zich te melden als zij iets verdachts hebben gezien in die omgeving.

ANP