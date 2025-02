Twee verdachten opgepakt na vondst dode vrouw in Den Haag

De politie heeft zaterdagmiddag in Den Haag twee verdachten aangehouden na de vondst van een dode vrouw in een woning. Het gaat om een man en een vrouw, die mogelijk betrokken zijn bij het overlijden. Dit bevestigde een woordvoerder van de politie na berichtgeving van Omroep West.

Rond 14.05 uur werd het lichaam van de vrouw aangetroffen in een huis aan de Kolenwagenslag in Scheveningen. Na een melding rukten hulpdiensten uit, maar de vrouw bleek al te zijn overleden. De omstandigheden waaronder ze werd gevonden zijn nog onduidelijk.

Er is verder nog niets bekend gemaakt over de identiteit van de verdachten en hun eventuele relatie tot het slachtoffer. De politie laat weten dat zij vastzitten en worden verhoord.

Onderzoek naar mogelijke misdaad

De politie doet momenteel onderzoek om te achterhalen of de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. "Het is nog niet definitief vastgesteld," aldus de politiewoordvoerder. De exacte doodsoorzaak wordt onderzocht.

De politie roept mogelijke getuigen op om zich te melden als zij iets verdachts hebben gezien in de omgeving van de Kolenwagenslag.