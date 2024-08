Dode in park Beverwijk blijkt 57-jarige man, onderzoek gaat door

De politie heeft de identiteit van de dode die donderdag 1 augustus werd aangetroffen in park Scheybeek in Beverwijk gedeeld. Het gaat om een 57-jarige man. Het onderzoek naar het overlijden gaat door, aldus de politie.

Ook werd er gezocht naar de eigenaren van twee fietsen die in de buurt werden aangetroffen. De identiteit van die personen is inmiddels bekend. Wel zoeken ze nog meer getuigen, in het bijzonder een man die rond 07.00 uur door het park aan de Velserweg liep.

Wil je dagelijks op de hoogte worden gehouden van de mooiste en meest indrukwekkende verhalen van Hart van Nederland? Meld je dan aan voor ons WhatsApp-kanaal, via deze link of volg ons op Threads, hier te vinden.

Daarnaast zijn andere tips en camerabeelden van harte welkom bij de politie. Ook vraagt de politie: "Ben je de aflopen dagen in de buurt van het park Scheybeeck geweest en heb je iets verdachts gezien? Neem dan contact op via 0900 - 88 44." Ook het tipformulier op de site van de politie kan worden ingevuld. Anoniem tippen kan ook, via 0800 - 7000.