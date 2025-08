Vier gewonden bij grote vechtpartij in Haags zalencentrum: 'Ging er flink aan toe'

Bij een vechtpartij aan de Fruitweg in Den Haag zijn maandagavond vier mensen gewond geraakt. De vechtpartij ontstond nadat bezoekers van een bijeenkomst in een zalencentrum onderling ruzie kregen, laat een woordvoerder van de politie weten. Volgens haar waren er veel mensen bij betrokken, maar precieze aantallen heeft ze niet. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

De politie kreeg rond 20.00 uur de melding binnen. De p olitie is met grote inzet ter plaatse gekomen om de openbare orde te herstellen. "Het ging er flink aan toe", aldus de politie tegen Hart van Nederland. Drie van de vier gewonden zijn inmiddels naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met ze gaat, is onduidelijk.

'Familiefeest'

Wat voor bijeenkomst er maandagavond plaatsvond in het gebouw, is niet bekendgemaakt. Volgens een correspondent ter plaatse zou het gaan om een uit de hand gelopen familiefeest, maar dat is nog niet bevestigd door de politie.

Bij hetzelfde zalencentrum aan de Fruitweg braken in februari vorig jaar rellen uit tussen groepen Eritreeërs. De situatie van maandag is daarmee niet vergelijkbaar, aldus de politiewoordvoerder.

Hart van Nederland/ANP