Meer medewerkers verdacht van betrokkenheid bij grafroof in Den Haag

De zaak rond mogelijke grafroof op de Algemene Begraafplaats Kerkhoflaan in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Naast een 60-jarige medewerker zijn nog twee collega's verdachte. Dat meldt Omroep West op basis van het Openbaar Ministerie.

Op 26 mei werd een 60-jarige medewerker van de gemeentelijke begraafplaats aan de Kerkhoflaan aangehouden. Hij was verantwoordelijk voor het delven en ruimen van de graven. Hij zou daarbij onder meer sieraden en gouden vullingen hebben meegenomen en hebben verkocht bij een goudhandel.

De twee collega's worden verdacht van "witwassen door het verkopen van waardevolle voorwerpen afkomstig van de begraafplaats".

Zorgen bij nabestaanden

De gemeente Den Haag doet ook onderzoek naar de gang van zaken bij de afdeling Begraafplaatsen. Een informatienummer voor nabestaanden kreeg inmiddels zestig telefoontjes binnen.

Het onderzoek van het OM richt zich op dit moment alleen op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.