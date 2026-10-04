Kapper Hassan na explosie met handen in het haar: 'Ik heb geen vijanden'

Een explosie heeft in de nacht van zaterdag op zondag kapsalon Hassan in Den Bosch zwaar beschadigd. Niemand raakte gewond, maar de schade is zo groot dat eigenaar Hassan voorlopig niet kan knippen.

Hassan werd 's nachts door buren gebeld over een vernielde ruit en een harde knal. Hij weet niet waarom juist zijn zaak aan de Aartshertogenlaan is getroffen. Hassan werkt al tien jaar in de wijk en vertelt dat hij een goede band heeft met zijn klanten en buren.

De explosie gebeurde rond 02.00 uur. Bewoners van de appartementen boven de kapsalon werden uit voorzorg ontruimd. De politie zette de straat af voor onderzoek.

In de video boven dit artikel mag Hassan voor het eerst na de explosie zijn kapsalon weer in. Op dat moment ziet hij pas hoe groot de schade door de ontploffing is.

Zwaar illegaal vuurwerk

Specialisten van het Team Forensische Opsporing en het Team Explosieven Veiligheid werden opgeroepen. Volgens de politie is inmiddels duidelijk dat de explosie is veroorzaakt door zwaar illegaal vuurwerk.

De politie zoekt getuigen en camerabeelden. Mensen met informatie kunnen bellen met 0900-8844. Anoniem een tip doorgeven kan via 0800-7000.