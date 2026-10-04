Harde knallen in Den Bosch: gevel winkelpand weggeblazen

Een explosie heeft in de nacht van zaterdag op zondag flinke schade aangericht aan een winkelpand in Den Bosch. Een deel van de gevel werd weggeblazen en op straat ligt veel glas. Niemand raakte gewond, meldt de politie.

De explosie gebeurde aan de Aartshertogenlaan. Omwonenden hoorden rond 02.00 uur enkele harde knallen.

Boven het getroffen winkelpand zitten appartementen. De bewoners daarvan zijn uit voorzorg geëvacueerd.

Specialisten doen onderzoek

De politie doet onderzoek naar de explosie. Specialisten van de Forensische Opsporing en het Team Explosieven Verkenning zijn ter plaatse of onderweg.