Dakloze plast dagelijks op straat, blijkt 13.000 euro bij zich te hebben

Een dakloze man die volgens buurtbewoners dagelijks zijn behoefte deed tegen een pand aan de Herengracht, is deze week aangehouden door de politie. De verbazing was groot toen bleek dat de man ruim 13.400 euro aan contant geld bij zich had, waarvan 1.900 euro in kleingeld.

Een politieagent stuitte op de man na een tip van een bewoner, die aangaf al langere tijd overlast te ervaren van een zwerver. De man zou op straat slapen en zijn behoefte doen tegen het gebouw van de melder. Toen de agent de slapende man op een bankje aansprak, bleek hij geen geldig identiteitsbewijs te hebben.

Meerdere portemonnees

De man werd aangehouden wegens het overtreden van de identificatieplicht. Tijdens de fouillering op het bureau bleek de man meerdere portemonnees bij zich te hebben, volgestopt met brief- en muntgeld. Omdat hij geen duidelijke uitleg kon geven over waar het geld vandaan kwam, wordt hij nu verdacht van witwassen.

Uit verder onderzoek bleek ook dat de man niet legaal in Nederland verblijft. Na de strafprocedure zal hij worden overgedragen aan de Vreemdelingenpolitie en teruggestuurd naar zijn land van herkomst: de Verenigde Staten. Het geld is in beslag genomen. Zijn terugvlucht naar Amerika wordt door de Nederlandse staat betaald.