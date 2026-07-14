Christiaan W. krijgt tbs met dwangverpleging voor doden Lisanne (23)

De rechtbank heeft de 26-jarige Christiaan W. uit het Gelderse Ulft veroordeeld tot tbs met dwangverpleging voor het doden van de 23-jarige Lisanne uit Hoog-Keppel. De rechtbank stelde vast dat de man volledig ontoerekeningsvatbaar was door een psychotische stoornis. Daarom krijgt hij geen celstraf. Het OM had naast tbs ook tien jaar celstraf geëist.

W. stak Lisanne op 23 juni 2024 dood in haar huis. Hij logeerde bij haar. Deskundigen concludeerden dat W. in een psychose verkeerde toen hij het slachtoffer doodde. Eerder kwamen andere deskundigen al met dezelfde conclusie, maar na kritiek daarop werd W. opnieuw onderzocht. De rechtbank komt op basis van al het onderzoek naar zijn psychische toestand tot de conclusie dat de man "niet vrijelijk" zijn wil kon bepalen toen hij Lisanne doodde.

De vader van het slachtoffer krijgt een schadevergoeding van ruim 33.000 euro. Haar zus krijgt 17.500 euro. De rechtbank noemt het doden van Lisanne "een afschuwelijk en bijzonder ernstig feit en onverteerbaar" voor de familie en vrienden van het slachtoffer.

Waarom tbs met dwangverpleging?

Deskundigen hadden tbs met voorwaarden aangeraden, wat inhoudt dat mensen niet verplicht in een kliniek zitten. De rechtbank is er niet van overtuigd dat dat voldoende is. "Ter terechtzitting was een apathisch voor zich uitkijkende man te zien, die nauwelijks of geen emotie vertoonde. De rechtbank heeft ter zitting bij verdachte zelf geen betrouwbare bereidheid en gemotiveerdheid tot medewerking aan een behandeling kunnen vaststellen."