Dode in woning in Hoog-Keppel, verdachte aangehouden

In een huis aan de Dubbeltjesweg in het Gelderse Hoog-Keppel is zondagochtend een overleden persoon aangetroffen. De politie heeft in de woning ook een verdachte aangehouden.

Wat zich precies heeft afgespeeld in de woning is nog onduidelijk. De politie is een onderzoek gestart.

ANP