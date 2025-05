OM eist celstraf en rijontzegging voor man die Raphaël (13) doodreed op N206

Een 35-jarige man uit Zoetermeer wordt verantwoordelijk gehouden voor het fatale ongeluk waarbij een 13-jarige jongen om het leven kwam. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) reed de man op 15 februari met hoge snelheid door rood in Zoeterwoude en schepte hij de 13-jarige Raphaël van de weg. De jongen overleed later die dag in het ziekenhuis. Het OM wil dat de man 42 maanden de cel in gaat en vier jaar zijn rijbewijs kwijt is.

Een week na het ongeluk en het overlijden van Raphaël werd er groots afscheid genomen op het sportpark van de club Voorschoten '97. Hoe dat verliep zie je hierboven.

Al snel wordt duidelijk dat het ongeluk op beeld is vastgelegd. Achter de verdachte reed een automobilist met in zijn auto een dashcam. Op de beelden is te zien hoe de verdachte tussen de 81 en 86 kilometer per uur rijdt op een weg waar 50 kilometer per uur is toegestaan. Hij nadert een kruising terwijl het verkeerslicht al ruim 7 seconden op rood staat. In plaats van te remmen, geeft hij juist extra gas.

Het resultaat is een keiharde botsing waarbij de jongen van zijn fiets wordt geslingerd. "Waarom stopte je dan niet gewoon?", vroeg de officier van justitie zich tijdens de zitting hardop af.

De verdachte hield vol dat hij dacht dat het licht op groen stond en dat hij de jongen niet had gezien. Maar die uitleg gelooft het OM niet. De verkeersregels werden volgens justitie flagrant genegeerd. Er is sprake van roekeloos rijgedrag, zegt de officier, die spreekt van "asociaal en levensgevaarlijk" gedrag.

Veelpleger

Uit verklaringen blijkt dat het niet de eerste keer is dat de man de verkeersregels aan zijn laars lapt. Hij is vaker beboet voor te hard rijden en had zelfs al eens een rijontzegging aan zijn broek hangen. Volgens het OM toont dat aan dat de verdachte niets leert van eerdere fouten.

De rechtbank wees een verzoek van de man om zijn voorlopige hechtenis te schorsen af. Hij blijft vastzitten tot de uitspraak, die over twee weken volgt.