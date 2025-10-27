Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Cel- en taakstraf voor bedreigen Timmermans en Van Baarle

Cel- en taakstraf voor bedreigen Timmermans en Van Baarle

Crime

Vandaag, 19:23

Link gekopieerd

De 18-jarige Wesley van K. uit Leiden is veroordeeld tot een celstraf van 30 dagen, waarvan 25 dagen voorwaardelijk, en een taakstraf van 30 uur voor het sturen van doodsbedreigingen aan lijsttrekkers Stephan van Baarle (DENK) en Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA). De snelrechter in Den Haag vindt het bewezen dat hij de berichten via Instagram heeft verstuurd. Aangezien Van K. sinds zijn aanhouding vijf dagen vastzat, hoeft hij niet langer in de cel te blijven.

Het gaat onder meer om een privébericht dat vorige week is gestuurd aan Van Baarle via Instagram. Daarin stond onder meer dat als de verdachte de politicus zou tegenkomen, hij hem knock-out zou slaan, in een busje zou slepen, zou ophangen en zou opensnijden.

Bedreigingen hebben enorme impact op politici, zo zie je in deze video:

Wat hebben bedreigingen voor een effect op politici? Deskundige legt het uit
1:40

Wat hebben bedreigingen voor een effect op politici? Deskundige legt het uit

Ook werd de politicus "kankermoslim" genoemd. Hiervan is melding gedaan bij het Team Bedreigde Politici, waarna de verdachte donderdag is aangehouden. De politie vond vervolgens op zijn telefoon nog een privébericht aan Timmermans. Hierin zou staan dat de verdachte de politicus dood zou maken en dat beveiliging hem niet zou helpen.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Door ANP

Lees ook

Man (18) uit Leiden voor snelrechter om doodsbedreigingen aan lijsttrekkers
Man (18) uit Leiden voor snelrechter om doodsbedreigingen aan lijsttrekkers
Nog nooit werden politici zoveel bedreigd als nu, Wilders spant kroon met honderden bedreigingen
Nog nooit werden politici zoveel bedreigd als nu, Wilders spant kroon met honderden bedreigingen
Bedreigingen tegen politici bijna verdubbeld
Bedreigingen tegen politici bijna verdubbeld
Meer dan veertig Kamerleden worden beveiligd vanwege bedreigingen
Meer dan veertig Kamerleden worden beveiligd vanwege bedreigingen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.