Cel- en taakstraf voor bedreigen Timmermans en Van Baarle

De 18-jarige Wesley van K. uit Leiden is veroordeeld tot een celstraf van 30 dagen, waarvan 25 dagen voorwaardelijk, en een taakstraf van 30 uur voor het sturen van doodsbedreigingen aan lijsttrekkers Stephan van Baarle (DENK) en Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA). De snelrechter in Den Haag vindt het bewezen dat hij de berichten via Instagram heeft verstuurd. Aangezien Van K. sinds zijn aanhouding vijf dagen vastzat, hoeft hij niet langer in de cel te blijven.

Het gaat onder meer om een privébericht dat vorige week is gestuurd aan Van Baarle via Instagram. Daarin stond onder meer dat als de verdachte de politicus zou tegenkomen, hij hem knock-out zou slaan, in een busje zou slepen, zou ophangen en zou opensnijden.

Bedreigingen hebben enorme impact op politici, zo zie je in deze video:

1:40 Wat hebben bedreigingen voor een effect op politici? Deskundige legt het uit

Ook werd de politicus "kankermoslim" genoemd. Hiervan is melding gedaan bij het Team Bedreigde Politici, waarna de verdachte donderdag is aangehouden. De politie vond vervolgens op zijn telefoon nog een privébericht aan Timmermans. Hierin zou staan dat de verdachte de politicus dood zou maken en dat beveiliging hem niet zou helpen.