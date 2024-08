Buurt Boekelo klaar met geweld na schietpartij: 'Heel erg schrikken'

Bewoners van de Boekelose Stoomblekerij en omliggende straten zijn er helemaal klaar mee: het geweld dat de laatste tijd steeds vaker voorkomt in hun doorgaans zo rustige buurtje. Dinsdagochtend raakte een man gewond na een schietpartij, het gerucht gaat rond dat het gaat om de omstreden schade-expert Jeroen B. (49) uit Almelo.

"Je denkt dat je in een leuke, veilige buurt woont", begint een buurvrouw haar relaas. "Maar dan gebeurt toch dit. Mijn man hoorde een knal, maar we hadden geen idee. Toen ging ik kijken, allemaal sirenes en politie." Weg dus, de rust. Onlangs er in de straat ook al een explosief aan een deur. Die was niet voor de bewoners van dat pand bedoeld, beweert een buurtbewoonster.

Vete

Een buurman staat met de armen over elkaar te kijken vanachter het politielint. "Echt heel vervelend dat dit hier zo gebeurt." Ook hij kent de geruchten over B.: "Dat had ik gelezen. Hij is een schade-expert die wat op zijn kerfstok heeft." Zijn norse blik spreekt boekdelen. B. heeft een zaak in de straat waar de schietpartij heeft plaatsgevonden.

B. zou neergeschoten zijn, melden naast de buurtbewoners ook regionale media, vanwege een vete met Martijn N. (41) uit Borne. Die werd vorig jaar slachtoffer van een bomaanslag in Enschede, die weer opgezet zou zijn door B. Maar wat de reden ook is, de buurt is er klaar mee. Ze willen rust. Een vrouw besluit: "Het is bijzonder dat dit in zo'n dorp gebeurt. Ik hoop dat de mensen die in dit pand zitten en die die overlast veroorzaken snel vertrekken uit Boekelo."

Aanhouding

De officiële lezing van de politie leert dat het slachtoffer na de schietpartij overgebracht is naar het ziekenhuis. Ook is een verdachte aangehouden, een 41-jarige man uit Borne. "Zijn betrokkenheid bij het incident wordt wordt verder onderzocht." De politie zoekt getuigen en camerabeelden. Tips mogen doorgebeld worden via 0900-88 44.