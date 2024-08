Persoon gewond na schietincident Boekelo, politie massaal ter plaatse

Bij een schietincident aan de Boekelose Stoomblekerij in Boekelo is dinsdagochtend één persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

Rond 08.30 uur kreeg de politie een melding van het schietincident. Meerdere eenheden gingen daarop ter plaatse. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen, maar die werd later weer geannuleerd.

Vanuit rijdende auto geschoten

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Omwonenden vertellen aan Tubantia dat er vanuit een rijdende auto zou zijn geschoten. Het slachtoffer zou daarbij in de rug zijn geraakt en met spoed naar het ziekenhuis zijn gebracht.

De politie heeft de omgeving van de Boekelose Stoomblekerij afgezet en is bezig met een buurt- en sporenonderzoek.