Veel schade bij mislukte ramkraak op Friese juwelier

Bij een juwelier aan de Voorstraat in het Friese Franeker is woensdagochtend rond half vijf een ramkraak gepleegd. Een busje werd daarbij gebruikt om de gevel van het pand te rammen. De dader of daders zijn er niet in geslaagd om het gebouw binnen te dringen, de schade is groot.

De politie heeft de directe omgeving rond de juwelier afgezet en is een onderzoek gestart naar de dader of daders. Vooralsnog is er niemand aangehouden en het is onduidelijk of er iets is buitgemaakt.

De ramkraak heeft aanzienlijke schade veroorzaakt. De politie roept getuigen op om zich te melden als zij iets verdachts hebben gezien of gehoord.

Tweede incident

De Voorstraat in Franeker is dit jaar niet voor het eerst het toneel van een criminele actie, schrijft Omrop Fryslân. In april vond er in dezelfde straat een plofkraak plaats bij een pinautomaat, waarbij een explosie voor aanzienlijke schade zorgde aan het naastgelegen Kaatsmuseum. De daders van die kraak zijn nog altijd spoorloos.