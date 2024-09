Winkelcentrum Malden weer open na nachtelijke ramkraak bij juwelier

Het winkelcentrum in Malden is weer open, meldt een politiewoordvoerster. Het gebouw in de Gelderse plaats was donderdagochtend tijdelijk gesloten vanwege een ramkraak in de nacht. De verdachten hebben ingebroken bij een juwelier in het winkelcentrum.

"Rond 03.30 uur kregen we melding van een inbraakalarm bij het winkelcentrum in Malden", zegt de woordvoerster. "Ter plaatse zagen we dat de ingang van het winkelcentrum was vernield." In de hal van het gebouw troffen agenten een auto aan.

De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd en bekijkt camerabeelden. Er is nog niemand aangehouden.

Deel winkelcentrum afgezet

Een deel van het winkelcentrum rond de juwelier is afgezet, maar de rest van de winkels is wel weer toegankelijk, meldt de woordvoerster. De politie roept getuigen op zich te melden.