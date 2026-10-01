Burgemeester Rhenen over vernielingen gemeentehuis: 'Onacceptabel'

Burgemeester Géran Kaai van Rhenen betreurt de vernielingen die woensdagavond plaatsvonden na een protest rond de opvang van asielzoekers. Twee ruiten van het gemeentehuis werden met vuurwerk vernield. "Zorgen en meningsverschillen mogen worden uitgesproken. Vernielingen zijn onacceptabel", reageert Kaai.

Volgens de gemeente verliep het grootste deel van de avond rustig. Buiten het gemeentehuis had zich een grote groep mensen verzameld vanwege een vergadering van de gemeenteraad over de opvang van 110 asielzoekers.

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'Grotendeels rustig verlopen'

"De avond is grotendeels rustig verlopen en mensen hebben hun mening kunnen uiten. Juist daarom zijn de vernielingen aan het einde betreurenswaardig", aldus de burgemeester.

Eerder op de avond werd een 25-jarige man uit Veenendaal aangehouden voor het verstoren van de openbare orde en openbare dronkenschap.

Ruiten vernield met vuurwerk

Later op de avond ging het alsnog mis. Rond 23.15 uur werden twee ruiten van het gemeentehuis met vuurwerk vernield. De Mobiele Eenheid werd daarop ingezet.

De verdachten van de vernielingen zijn niet aangehouden. De politie doet onderzoek. Kaai zegt dat de gemeente ook na de onrust het gesprek wil blijven aangaan. "Ook na deze avond blijven we het gesprek zoeken, ook als onze meningen uiteenlopen."