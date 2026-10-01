Ruiten gemeentehuis Rhenen vernield na onrust rond asielopvang

Bij het gemeentehuis in Rhenen zijn woensdagavond twee ruiten met vuurwerk vernield. Eerder op de avond had zich daar een grote groep mensen verzameld vanwege een vergadering van de gemeenteraad over de opvang van asielzoekers. Na de vernielingen kwam de Mobiele Eenheid in actie.

Op beelden zijn grote gaten in de ramen van het gemeentehuis te zien. Ook ligt er een grote paal op de grond die lijkt te zijn omgeduwd. De politie zocht na de vernielingen in de omliggende straten naar de daders.

Grote groep bij gemeentehuis

De gemeenteraad vergaderde woensdagavond over de opvang van 110 asielzoekers. Buiten het gemeentehuis had zich een grote groep mensen verzameld. Er werd vuurwerk afgestoken en leuzen geroepen.

Volgens de politie was het grootste deel van de aanwezigen rond 22.00 uur vertrokken. Een klein groepje bleef daarna "zonder duidelijk doel" rondhangen.

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ME grijpt in

Een 25-jarige man uit Veenendaal werd aangehouden voor het verstoren van de openbare orde en openbare dronkenschap.

Nadat de politie was vertrokken, werden rond 23.15 uur twee ruiten van het gemeentehuis met vuurwerk vernield. De ME kwam daarop in actie. De verdachten van de vernieling konden niet worden aangehouden. De politie doet onderzoek.