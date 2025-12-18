Volg Hart van Nederland
Tientallen kilo's cocaïne gevonden tussen lading ananassen in Breda

Tientallen kilo's cocaïne gevonden tussen lading ananassen in Breda

Crime

Vandaag, 19:16

De douane heeft dinsdag 78 kilo cocaïne onderschept bij een koelopslagbedrijf in Breda. De drugs waren verstopt in dozen met ananassen. In totaal ging het om 430 pakketten met verdovende middelen. Het bedrijf waar de drugs zijn gevonden, heeft volgens het Openbaar Ministerie (OM) niets met de smokkel te maken.

De vangst werd gedaan tijdens een reguliere controle van de douane. Die richtte zich op pallets met ananasdozen uit Costa Rica. De lading was maandag gelost in de haven van Antwerpen en daarna doorgevoerd naar Nederland. Volgens het OM komt het vaker voor dat criminelen drugs verstoppen in partijen die bestemd zijn voor nietsvermoedende bedrijven. De cocaïne is inmiddels vernietigd.

Welke straffen zijn er precies in Nederland? Dat leggen we voor je uit in deze video:

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?
2:04

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

HARC-team

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van de Douane, de FIOD, de Zeehavenpolitie en het OM in Rotterdam, onderzoekt nu waar de cocaïne vandaan komt en wie erachter zit.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

