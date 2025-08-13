Jongen (13) en man (51) aangehouden na vechtpartijen bij kermis Rosmalen: 'Mogen ze afschaffen'

In het Brabantse Rosmalen zijn door de politie dinsdagavond twee aanhoudingen verricht, tijdens "twee van elkaar losstaande incidenten". Het gaat om een 13-jarige jongen uit Boxtel die werd aangehouden voor "belediging van een ambtenaar in functie" en een 51-jarige man uit Rosmalen die werd opgepakt voor zware mishandeling.

Rond de kermis in Rosmalen zouden dinsdagavond vechtpartijen zijn ontstaan. Vanwege de onrust zou de kermis vroegtijdig zijn gestopt. Woensdag is de laatste dag van de kermis, die "onze aandacht heeft", laat de politie weten. Hart van Nederland ging woensdagochtend langs bij de kermis, is te zien in bovenstaande video. En omwonenden vertelden niet blij te zijn.

De twee arrestanten zitten woensdag nog vast en worden verhoord.

Hart van Nederland/ANP