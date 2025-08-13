Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Jongen (13) en man (51) aangehouden na vechtpartijen bij kermis Rosmalen: 'Mogen ze afschaffen'

Crime

Vandaag, 12:38

Link gekopieerd

In het Brabantse Rosmalen zijn door de politie dinsdagavond twee aanhoudingen verricht, tijdens "twee van elkaar losstaande incidenten". Het gaat om een 13-jarige jongen uit Boxtel die werd aangehouden voor "belediging van een ambtenaar in functie" en een 51-jarige man uit Rosmalen die werd opgepakt voor zware mishandeling.

Rond de kermis in Rosmalen zouden dinsdagavond vechtpartijen zijn ontstaan. Vanwege de onrust zou de kermis vroegtijdig zijn gestopt. Woensdag is de laatste dag van de kermis, die "onze aandacht heeft", laat de politie weten. Hart van Nederland ging woensdagochtend langs bij de kermis, is te zien in bovenstaande video. En omwonenden vertelden niet blij te zijn.

De twee arrestanten zitten woensdag nog vast en worden verhoord.

Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Massale vechtpartij op kermis Rosmalen: twee mensen aangehouden
Massale vechtpartij op kermis Rosmalen: twee mensen aangehouden

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.