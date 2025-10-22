OM in hoger beroep: strengere straf geëist voor ouders overleden baby Helvoirt

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep in de zaak tegen de ouders van een overleden baby uit Helvoirt. De baby, een jongetje van slechts zeventien dagen oud, kwam in februari vorig jaar om het leven door ernstige ondervoeding. Zijn ouders voedden hem voornamelijk paddenstoelen. Volgens het OM kregen de ouders een te milde straf van de rechtbank in Den Bosch.

De man (40) en de vrouw (36) werden eerder veroordeeld voor dood door schuld. Ze zaten al 409 dagen vast en kregen daarnaast een voorwaardelijke celstraf van bijna twee jaar. Omdat die straf grotendeels gelijk was aan hun voorarrest, hoefden ze niet terug de gevangenis in.

De baby werd eind februari 2024 gevonden in de woning in Helvoirt:

0:30 Overleden baby in woning Helvoirt gevonden, politie doet onderzoek

Sojapoeder in gedemineraliseerd water

De ouders voedden hun pasgeboren zoon vooral met paddenstoelen en een mengsel van sojapoeder en gedemineraliseerd water. Dat is niet geschikt als babyvoeding en kan zelfs levensgevaarlijk zijn. De baby, die Psilo heette, raakte zwaar ondervoed. “Hij is in zeventien dagen feitelijk uitgehongerd. Pas toen het al te laat was, is 112 gebeld”, aldus het OM.

Volgens het OM was er wél sprake van opzet. Het Openbaar Ministerie vindt dat de ouders bewust hebben gekozen voor hun alternatieve voedingswijze, ondanks de risico’s voor hun kind. “Hun eigen overtuigingen stonden steeds voorop, ten koste van de gezondheid van hun baby”, stelde de aanklager.

Verminderd toerekeningsvatbaar

De officier van justitie eiste eerder zes jaar cel tegen de ouders, maar de rechtbank oordeelde dat ze verminderd toerekeningsvatbaar waren. De baby was vernoemd naar paddenstoelen die de hallucinogene stof psilocybine bevatten. Eerder, in 2022, kreeg de moeder al een ander kind dat direct na de geboorte uit huis werd geplaatst.

Met het hoger beroep hoopt het OM dat de ouders alsnog een zwaardere straf krijgen. Wanneer de zaak dient, is nog niet bekend.