Dood gevonden vrouw (50) Beek en Donk had relatie met verdachte man

De 56-jarige man die wordt verdacht van het doden van een vrouw in Beek en Donk, had een relatie met het slachtoffer. Dat bevestigt de politie. De 50-jarige vrouw uit Tilburg werd in de nacht van vrijdag op zaterdag dood aangetroffen in de woning van de verdachte.

Het lichaam van de vrouw werd gevonden in het huis van de man aan De Els in de Brabantse plaats. Agenten gingen naar de woning na een melding van een 'verdachte situatie'. Wie deze melding heeft gedaan, wil de politie niet bekendmaken.

De 56-jarige verdachte wordt naar verwachting dinsdag voorgeleid.