Dode vrouw (50) gevonden in woning Beek en Donk, man (56) aangehouden

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een 50-jarige vrouw uit Tilburg dood aangetroffen in een woning in het Brabantse Beek en Donk. Een 56-jarige man is aangehouden op verdenking van het om het leven brengen van de vrouw. De politie gaat uit van een mogelijk misdrijf.

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Rond 01.45 uur kreeg de politie een melding van een verdachte situatie in een woning aan De Els. Agenten troffen daar het lichaam van de vrouw aan. De verdachte zit vast en wordt verhoord. Welke relatie de man en de vrouw met elkaar hadden, is nog niet duidelijk.

Onderzoek in woning

Forensisch rechercheurs onderzoeken de woning en de politie doet buurtonderzoek om meer duidelijkheid te krijgen over wat er is gebeurd. Mensen die mogelijk informatie hebben over het incident, worden opgeroepen zich bij de politie te melden.