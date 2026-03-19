Minderjarige jongen aangehouden na verwonden 14-jarige jongen met mes

Crime
Vandaag, 10:18 - Update: 3 uur geleden
In de nacht van woensdag op donderdag is een minderjarige jongen uit Breda aangehouden. De verdachte is opgepakt na een steekincident dat woensdagavond plaatsvond. Daarbij raakte een 14-jarige jongen gewond.
Een 14-jarige jongen werd woensdagavond met een mes verwond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie sprak toen van een of twee jongens die mogelijk bij het steekincident betrokken waren. Zij zouden op een fatbike zijn gevlucht. De politie maakt de leeftijd van de aangehouden jongen niet bekend.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.