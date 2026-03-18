Jongen (14) gewond na steekpartij in Breda, daders op fatbike gevlucht

In Breda is woensdagavond een 14-jarige jongen met een mes verwond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Een of twee jongens zijn de mogelijke daders, meldt de politie.

Het incident gebeurde rond 21.05 uur aan de Twaalfbunder, in het noordwesten van de Brabantse stad. De mogelijke daders waren in het zwart gekleed en reden na het incident weg op een fatbike. Er zijn voor zover bekend nog geen arrestaties verricht.

Traumahelikopter

Vanwege de ernst van de situatie kwam ook een traumahelikopter ter plaatse. Volgens de politie lijken de verwondingen van de jongen mee te vallen. Toch is hij voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis.

Over de aanleiding van de steekpartij is niets bekendgemaakt. De politie doet onderzoek.