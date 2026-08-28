Verdachte (66) en dode vrouw (66) in Boxtel waren bekenden van elkaar

De 66-jarige vrouw die donderdagavond dood werd gevonden in de tuin van een woning in Boxtel, was een bekende van de verdachte. Het slachtoffer kwam uit Schiedam. De verdachte is de 66-jarige bewoner van het huis aan de Eikengaard.

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De melding over de vondst van de vrouw kwam donderdagavond rond 20.45 uur binnen. Ongeveer drie kwartier later meldde de bewoner zich op het politiebureau om zichzelf aan te geven.

Politie gaat uit van misdrijf

De politie gaat uit van een misdrijf en doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Dat is op dit moment nog niet duidelijk. In de tuin is een tent geplaatst om mogelijke sporen te beschermen tegen regen.

Het onderzoek bij de woning is nog bezig.