Dode vrouw gevonden in tuin Boxtel, man meldt zich bij politie

In de tuin van een woning aan de Eikengaard in Boxtel is donderdagavond een overleden vrouw aangetroffen. De politie houdt sterk rekening met een misdrijf, meldt ze op X. De bewoner van het huis is aangehouden nadat hij zichzelf meldde op het politiebureau.

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De vrouw werd rond 20.45 uur gevonden. Ongeveer drie kwartier later, rond 21.30 uur, werd de bewoner aangehouden.

Veel nog onduidelijk

Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. Ook over de aanleiding kan de politie op dit moment nog niets zeggen.

De technische recherche doet donderdagavond onderzoek bij de woning. Daarbij wordt ook gekeken of er bruikbare camerabeelden zijn. De politie spreekt daarnaast met mogelijke getuigen.

Over de identiteit van de overleden vrouw en de aangehouden bewoner heeft de politie niets bekendgemaakt.