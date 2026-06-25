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Bouwprojecten weken vertraagd door diefstal van machines en materialen

Crime

Vandaag, 09:12

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Diefstal en vandalisme op bouwplaatsen nemen toe. Dat blijkt uit het Criminaliteitsrapport voor de Bouwsector 2025 van beveiligingsbedrijf BauWatch. De criminaliteit op de bouwplaats is veranderd van een simpele diefstal naar ingrijpende buiten van materialen, machines en onderdelen.

Uit het onderzoek blijkt dat 37 procent van de diefstallen leidde tot een vertraging van drie tot vier weken in de voortgang van een project. Volgens BauWatch is betere beveiliging daarom steeds belangrijker geworden.

Benieuwd welke materialen populair zijn bij criminelen? Bekijk dan de video bovenaan het artikel.

Steeds slimmer

Ook lijken criminelen steeds professioneler te werk te gaan. Zo zegt 44 procent van de ondervraagden ooit te zijn benaderd door mensen die tegen betaling 'bescherming' aanboden. Daarnaast krijgt een meerderheid weleens gestolen bouwmaterialen aangeboden.

Door Redactie Hart van Nederland

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