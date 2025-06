Grote brand Blokker was aangestoken, verdachte staat op camera

De grote brand in de nacht van zaterdag 14 op zondag 15 juni bij een pluimveeslachterij in het Noord-Hollandse Blokker is aangestoken, zegt de politie. Uit onderzoek is een verdachte naar voren gekomen die ook is vastgelegd op camerabeelden.

Bij de brand aan de Gildenweg vatten meerdere vrachtwagens vlam. De schade zou in de miljoenen lopen. Beelden van de brand in de video bovenaan.

De politie schrijft: 'Voorafgaand aan de brand draagt deze persoon een beige kleurige schoudertas bij zich. Later die nacht is de verdachte zonder die tas gezien. De politie is dringend op zoek naar deze specifieke schoudertas. Mogelijk is de tas achtergelaten in de wijk Hoorn Kersenboogerd, niet ver van de pluimveeslachterij.'

Niet aanraken

De politie omschrijft de tas als volgt: 'Het gaat om een canvas schoudertas, type shopper.' En vervolgt: 'Heeft u deze tas ergens gevonden? Weet u wie de tas op dit moment in zijn bezit heeft? Of heeft u andere belangrijke informatie over deze zaak? Bijvoorbeeld over de verdachte. Neem dan direct contact op met de politie. Graag onder vermelding van zaaknummer: 2025134241.'

Wie de schoudertas vindt, moet deze niet aanraken met de handen, benadrukt de politie, vanwege de forensische sporen. Bel direct met de politie via 0900-8844 of contact Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Op het terrein van een kippenslachterij in Blokker waar een grote brand was, werd rond de tijd van de brand het logo van een dierenrechten-actiegroep gevonden. De graffiti op een afvalcontainer lijkt van het Animal Liberation Front.