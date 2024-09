Bijeenkomst over schietpartij in Dronten roept veel emoties op: 'Deze ellende had voorkomen kunnen worden'

Het was een zeer emotionele avond in Sporthal de Beurs in Dronten. Zo'n tweehonderd omwonenden van de fatale schietpartij die afgelopen maandag plaatsvond, kwamen samen om met verschillende instanties over de gebeurtenis te praten. En dat zorgde ervoor dat de emoties hoog opliepen.

De slachtoffers van de schietpartij zouden al jaren voor overlast zorgen in de buurt. Dat ontkent burgemeester Jean Paul Gebben niet. Voor het eerst geeft hij toe dat de problemen van de betrokkenen al langer bekend waren bij onder andere de gemeente. "We proberen te interveniëren waar mogelijk, maar dit soort vreselijke incidenten kan je bijna niet voorkomen."

1:13 Drie mensen zwaargewond bij schietpartij in Dronten

De sympathie van omwonenden lijkt in deze zaak dan ook te liggen aan de kant van de man die zijn buren heeft neergeschoten. "Ik ken de man die dit heeft gedaan, het is zo'n lieve man. Het is logisch dat je een keer doordraait. Je wordt tot het uiterste gedreven", klinkt het door de zaal. Mensen vragen zich hardop af waarom het neergeschoten stel überhaupt in Dronten mocht blijven.

Geen veiligheidsgevoel

Volgens de bewoners is het veiligheidsgevoel in de buurt volledig weg. Een moeder geeft aan dat haar dochter op het moment van de schietpartij buiten speelde in de nabijgelegen speeltuin. "Zij durft nu niet meer naar school, niet meer naar buiten. Wat kunnen jullie daar aan doen?"

Ook over de geplaatste bloemen voor het huis van de slachtoffers wordt onvrede uitgesproken. Deze zijn in overleg met de politie al van de straat naast de voordeur van de woning verplaatst, zodat ze uit het zicht liggen. "Er worden bloemen gelegd voor het huis van de aanstichters, ik noem ze niet slachtoffers. Ik wil die bloemen niet in de straat zien", laat één van de omwonenden weten.

Speciaal telefoonnummer

De burgemeester verwacht dat het nog lang gaat duren voordat de buren zich weer veilig voelen. In de tussentijd is er een speciaal telefoonnummer waar zij, wanneer ze vragen hebben of zorgen over hun veiligheid, naartoe kunnen bellen. "U mag 24 uur per dag ons bellen, dan komen we in actie om hulp te regelen", zegt Gebben.