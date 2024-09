Dode en twee zwaargewonden bij schietpartij in Dronten

Bij een schietpartij in Dronten is een dodelijk slachtoffer gevallen. Eerder meldde de politie dat er drie mensen zwaargewond waren geraakt, maar nu blijkt dat een van hen ter plekke aan zijn verwondingen is overleden.

Het schietincident vond maandag rond 16.15 uur plaats aan de Blaasbalg in de Flevolandse plaats. Kort hierna werd een verdachte aangehouden. De politie onderzoekt wat zich precies heeft afgespeeld.

Mogelijk explosief

Ook zou er mogelijk een explosief in de omgeving zijn gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kwam hiervoor in actie, maar dat onderzoek is nu afgesloten. Het is niet bekend wat hieruit is gekomen.

ANP