Bewoners Grave zijn talloze auto-inbraken zat: 'Het maakt me bang'

Bewoners van het Noord-Brabantse Grave zijn het zat. De afgelopen tijd hebben ze tientallen meldingen en aangiften gedaan van (poging tot) auto-inbraken.

Volgens de bewoners van de Noord-Brabantse plaats zijn asielzoekers van het azc in het naastgelegen dorp Velp de schuldigen. Ze voelen zich niet meer veilig op straat door de 'herrieschoppers'. Zo ook bij Katja, ook bij haar wordt er ingebroken in de auto. "Het maakt me best wel bang. Ik woon hier nu zes jaar en dit is de eerste keer dat ik me niet veilig voel."

Twee mannen aangehouden

De politie heeft zaterdag twee mannen van 27 en 47 uit Velp aangehouden en hebben zondag nog twee ruziënde groepen uit elkaar moeten halen. Op dit moment zetten ze extra surveillance in in de wijken. De politie doet geen uitspraken over of de inbraken verband houden met de asielzoekers, maar voor de bewoners is het duidelijk. Ze nemen het heft in eigen handen en zijn een buurtwacht gestart.

