Beschoten woning Alphen aan den Rijn moet 2 weken dicht: 'Veiligheid inwoners voorop'

De woning aan de Beukenlaan in Alphen aan den Rijn die zaterdag werd beschoten, blijft twee weken gesloten. Burgemeester Liesbeth Spies heeft daartoe besloten "vanwege de veiligheid van de inwoners en de omgeving", laat de gemeente in een verklaring weten.

Zaterdag ging een huis aan de Prins Hendrikstraat op slot nadat er donderdag op was geschoten, net als een woning aan het Visscherspad in het nabijgelegen Rijnsaterwoude na een explosie op vrijdagmiddag.

Onrust in de buurt

Spies zegt dat de schietpartij in de Beukenlaan tot onrust in de buurt heeft gezorgd. "Dat is zeer begrijpelijk, gelet op de recente geweldsincidenten in Alphen aan den Rijn en Rijnsaterwoude. Het is opnieuw een heftige maatregel, maar ik acht snel ingrijpen ook in dit geval noodzakelijk. De veiligheid van onze inwoners staat voorop."

De politie houdt rekening met een verband tussen de schietincidenten en de explosie. "Omdat het een lopend onderzoek is, worden daarover geen mededelingen gedaan", aldus de gemeente. In totaal zes mensen zijn aangehouden, vier na het schietincident in de Prins Hendrikstraat, twee voor die in de Beukenlaan.

Zaterdag ging een huis aan de Prins Hendrikstraat op slot nadat er donderdag op was geschoten, dat zie je in de video bovenaan.

ANP