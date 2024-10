'Bekende Zoetermeerse ondernemer overleden bij schietincident Den Haag'

Een man die om het leven is gekomen bij een schietincident in Den Haag, is een bekende ondernemer uit Zoetermeer. Mensen leggen bloemen bij zijn zaak. Het gaat om een schietincident aan de Meierijlaan in Den Haag waarbij vrijdagmiddag een vrouw gewond raakte. De schutter kwam bij het incident om het leven, aldus de politie, die nog druk bezig is met het onderzoek.

Volgens bronnen gaat het om een schoenmaker die zich inzette om overlastgevende jongeren van de straat te halen en ze aan het werk te helpen. Hij zette zich ook in voor sociale activiteiten. Zo bezocht hij jaarlijks verzorgingshuizen om de schoenen van ouderen op te knappen. Deze middagen werden altijd omlijst met muziek en gezelligheid. Veel stadsbewoners prijzen hem om het waardevolle werk dat hij heeft gedaan voor de stad en de jongeren.

Hulpdiensten

Na een melding over het incident kwamen hulpdiensten massaal ter plaatse. De politie zette een groot plaats delict af, terwijl een politiehelikopter boven het gebied cirkelde. Naast de politie waren er ook drie ambulances en een duikteam aanwezig, omdat een van de betrokkenen mogelijk in het water was terechtgekomen. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk.

De gewonde vrouw is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.