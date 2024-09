Bekende 'finfluencers' krijgen torenhoge boete om illegale samenwerking

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft twee zogeheten 'finfluencers' beboet voor in totaal 800.000 euro, omdat zij hebben samengewerkt met de illegale vermogensbeheerder Grinta Invest. De zelfbenoemde beleggingsadviseurs hebben Grinta Invest gepromoot en ervoor gezorgd dat mensen zijn ingestapt bij de illegale partij. Zelf hielden zij daar forse beloningen aan over.

Finfluencers Koen Nieuwenhuijs en Mories van de Venne hebben boetes opgelegd gekregen van respectievelijk 256.000 en 544.000 euro. Ze hebben zich volgens de AFM schuldig gemaakt aan het medeplegen van illegaal vermogensbeheer. "Dit is ernstig. Mede door het promoten en aanbrengen door deze personen zijn beleggers ingestapt en kon Grinta Invest er met hun geld vandoor gaan", aldus de toezichthouder.

Influencers moeten straks verplicht een certificaat halen voordat ze reclame kunnen maken op sociale media. Door een e-learning af te ronden leren ze wat wel en niet is toegestaan bij het online promoten van producten:

0:52 Influencers moeten verplichte training volgen voor het maken van reclame

Wat zijn finfluencers?

Finfluencers, een samentrekking van financial en influencer, verspreiden content over beleggen en financiële zaken op sociale media en websites. De meesten van hen hebben ook geen relevante financiële opleiding of werkervaring, maar worden door hun volgers wel als expert gezien.

De twee beboete finfluencers ontvingen hoge beloningen voor hun diensten, waaronder 10 procent van het geld dat beleggers inlegden. Dat heeft mede de hoogte van de boetes bepaald.

Geen vergunning

De AFM waarschuwde in 2021 al dat Grinta geen vergunning had en was verdwenen met het geld van beleggers. De finfluencers hebben dat niet gewild, maar hebben Grinta daar wel toe in staat gesteld door samen te werken, aldus de AFM.

In juni legde de AFM al een boete van 620.000 euro op aan een andere 'fiscaal en financieel adviseur' die de illegale vermogensbeheerder ook had gepromoot.

ANP