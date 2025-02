Azc-school Burgum ontruimd vanwege verdachte stof

Een azc-school in het Friese Burgum is ontruimd omdat er een vreemde, mogelijk verdachte lucht werd geroken. De kinderen zijn naar buiten gehaald. De school blijft voorlopig gesloten.

De brandweer en een ambulance zijn ter plaatse gekomen. Een aantal personen gaf aan zich misselijk te voelen door de lucht en tenminste één van hen is onderzocht door ambulancepersoneel.

De brandweer heeft metingen in de school gedaan om oorzaak te achterhalen. Ook is een adviseur gevaarlijke stoffen (AGS) ter plaatse gekomen. Zij hebben inmiddels aangegeven dat er geen gevaarlijke stoffen zijn gemeten in de school, meldt Omrop Fryslân.