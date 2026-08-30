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Automobilist die 82-jarige fietser doodreed meldt zichzelf bij politie

Crime

Vandaag, 14:43

De automobilist die in de nacht van zaterdag op zondag in Oss een 82-jarige fietser doodreed en vervolgens op de vlucht sloeg, heeft zich zondagmiddag gemeld bij de politie. Dat bevestigt een woordvoerder aan Hart van Nederland. Het gaat om een 30-jarige man uit Vinkel.

De aanrijding gebeurde rond 19.45 uur op de Hertog Antonstraat. De "vermoedelijk jonge bestuurder van een zwarte personenauto" ging er na het ongeval vandoor, aldus de politie. Later meldde de politie dat de auto die vermoedelijk betrokken was bij het ongeluk uitgebrand en onbeheerd werd aangetroffen op een locatie in Geffen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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