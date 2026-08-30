Automobilist die 82-jarige fietser doodrijdt in Oss vlucht

Een 82-jarige fietser is overleden in de nacht van zaterdag op zondag nadat de persoon zaterdagavond was aangereden door een auto in Oss. De politie is nog steeds op zoek naar de bestuurder van de auto, die doorreed na het ongeluk.

De aanrijding gebeurde rond 19.45 uur op de Hertog Antonstraat. De "vermoedelijk jonge bestuurder van een zwarte personenauto" ging er na het ongeval vandoor, aldus de politie.

Later meldde de politie dat de auto die vermoedelijk betrokken was bij het ongeluk uitgebrand en onbeheerd werd aangetroffen op een locatie in Geffen. De politie is nog steeds op zoek naar de "doorrijder" en zoekt getuigen.

Na de aanrijding verkeerde het 82-jarige slachtoffer "in zorgwekkende toestand" en moest deze persoon worden behandeld door een arts. Later meldde de politie dat het slachtoffer was overleden door de verwondingen.