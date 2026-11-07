Automobilist aangehouden voor mishandelen truckchauffeur na ongeluk

De politie heeft zaterdagochtend een 44-jarige man uit Breda aangehouden op verdenking van onder meer het mishandelen en bedreigen van een vrachtwagenchauffeur. Dat gebeurde nadat de man uit Breda met zijn auto over de kop was geslagen op de Westerhagelaan in de Brabantse stad.

Volgens de politie wilde de automobilist de vrachtwagen vermoedelijk inhalen, maar raakte hij daarbij van de weg. . De auto reed over de stoep en door de berm, waarna het voertuig over de kop sloeg. Ook een paal raakte beschadigd. Na het ongeluk zou de bestuurder de vrachtwagenchauffeur hebben bedreigd en mishandeld, waarna hij de plaats van het ongeval verliet.

M ishandeling en bedreiging

Agenten troffen hem uiteindelijk in zijn woning aan. De man wordt behalve van mishandeling en bedreiging ook verdacht van het verlaten van de plaats van een ongeval en het weigeren van een blaastest. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, omdat hij bij het ongeluk gewond was geraakt. De vrachtwagen is op een paar krassen na ongedeerd gebleven.