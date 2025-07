Derde nacht vol autobranden in Arnhem: 'Iedere dag vrees ik voor mijn auto'

Voor de derde nacht op rij is er een auto afgebrand in Arnhem. De autobrand vond plaats op de parkeerplaats aan de Eimerssingel-West. De politie vermoedt dat het om brandstichting gaat. De bewoners zijn radeloos.

De eerste melding van de autobrand kwam om 02.45 uur binnen bij de meldkamer. De politie rukte uit om de brandende Volkswagen te blussen, maar het mocht niet baten. De auto brandde volledig af en beschadigde ook een naastgelegen auto en de berm van de parkeerplaats.

Het is al dagen raak met autobranden in Arnhem. Dit was namelijk de derde nacht op rij dat er een of meerdere auto’s in vlammen opging. In de nacht van zaterdag op zondag raakten zeker zeven auto’s beschadigd. In de nacht daarvoor brandde ook een voertuig af.

Omwonenden van de laatste autobrand maken zich zorgen over de veiligheid van hun eigen auto’s. "Iedere ochtend ben ik bang dat mijn auto de volgende is", vertelt een buurtbewoner aan Hart van Nederland. "Ik zit er aan te denken om camera’s bij mijn auto op te hangen."

Is er een verband?

De politie doet nu onderzoek naar motieven voor de branden en naar een mogelijk verband ertussen. Politie Oost-Nederland wil over een mogelijk verband niets zeggen en onderzoekt de branden voor nu als losstaande incidenten. Volgens een woordvoerder kunnen de motieven van brandstichting enorm uit elkaar lopen en moet er bij sommige branden nog vastgesteld worden dat het om brandstichting gaat.