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Verdachten (16 en 30) opgepakt voor gewelddadige beroving op vrouw (93)

Crime

Vandaag, 16:13

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De politie heeft vrijdag een 16-jarige jongen en een 30-jarige man aangehouden na een gewelddadige overval op een 93-jarige vrouw in Amsterdam. Het slachtoffer werd dinsdagmiddag 27 oktober bij het incident op haar hoofd geslagen en tegen de grond gegooid, hierbij brak zij haar rug. Een verdachte ging er met haar zwarte tas vandoor. De buit was volgens haar zoon drie tientjes en een doosje rummikubsteentjes.

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De politie laat aan Hart van Nederland dat ze dus vorige week de twee verdachten hebben opgepakt die mogelijke betrokken zij bij het incident aan de Comeniusstraat in Amsterdam. "De jongen van 16 jaar is na verhoor vrijgelaten. De 30-jarige man zit nog vast en wordt dinsdag voorgeleid", vertelt een politiewoordvoerder. "We doen nog onderzoek naar hun exacte rol en betrokkenheid bij de beroving."

Volgens de woordvoerder gaat het naar omstandigheden goed met de vrouw. Ze ligt nog wel in het ziekenhuis.

Hart van Nederland sprak met de buren van het slachtoffer, zo is te zien in de bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland

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