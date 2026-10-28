93-jarige vrouw breekt haar rug bij gewelddadige overval in Amsterdam

Een 93-jarige vrouw is dinsdagmiddag gewelddadig beroofd in Amsterdam. Bij deze beroving werd de vrouw op haar hoofd geslagen en tegen de grond gegooid. Het slachtoffer brak daarbij haar rug. De verdachte is met haar tas gevlucht. De politie is naar hem op zoek.

"Gisterenmiddag liep mijn moeder naar een vriendin voor een potje Rummikub", vertelt de zoon van het slachtoffer aan Hart van Nederland. "Ze was nog maar net van huis vertrokken toen ze plotseling een klap tegen haar hoofd voelde en hardhandig tegen de grond werd gewerkt." Meerdere buurtbewoners kwamen op het geschreeuw van de vrouw af en schakelden hulpdiensten in. In het ziekenhuis werd duidelijk dat de vrouw haar rug heeft gebroken.

"Ze heeft daardoor ondraaglijke pijn", aldus de zoon. "Wij kunnen nauwelijks bevatten dat iemand tot zo'n laffe daad in staat is." In de handtas die de dader buit heeft gemaakt, zat niets dat waardevol is. "De uiteindelijke buit: drie tientjes en een doosje Rummikub-steentjes", vertelt de zoon van het slachtoffer.

Politie nog op zoek naar verdachte

De politie is een dag later nog op zoek naar de verdachte. Volgens getuigen hing de verdachte al enige tijd in de straat rond waar de beroving plaatsvond. Hierdoor heeft de politie een signalement van de verdachte.

Het zou gaan om een man van ongeveer 40 jaar oud met een lichte huidskleur en lichtbruin haar. Hij droeg tijdens de beroving een donkere winterjas en droeg een grote weekendtas bij zich. De politie roept getuigen op zich te melden.