Amerikaanse school in lockdown na dreigtelefoontje vanuit Nederland

Door een dreigtelefoontje vanuit Nederland, zou een complete middelbare school in Amerika in lockdown zijn gegaan. Dat meldt RTL Nieuws. Volgens de politie werd er gezegd dat iemand met een wapen en een bom verstopt zat in de wc's op de school.

Donderdag ontving de Amerikaanse politie een anonieme telefoontip waarin werd beweerd dat iemand zich met een automatisch wapen, vergelijkbaar met een AK-47, en een bom in een schooltoilet bevond. Deze persoon dreigde iedereen neer te schieten en de bom te laten ontploffen. Volgens de politie kwam de melding vanuit Nederland.

Oxford High School was drie jaar geleden het toneel van een echte schietpartij. Een 15-jarige schutter schoot toen vier leerlingen dood. Zijn ouders werden uiteindelijk veroordeeld omdat ze hem een geweer hadden gegeven, ondanks meerdere waarschuwingssignalen dat het mentaal niet goed ging met de jongen.

Van de dreigementen donderdag bleek uiteindelijk niets waar te zijn. Wie de beller was, wordt onderzocht.