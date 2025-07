Aantal aanslagen met explosieven stijgt, vooral ruzies de oorzaak

Het afgelopen half jaar waren er vaker aanslagen met een explosief dan de eerste zes maanden van vorig jaar. Dit jaar gaat het om 678 aanslagen met explosieven en pogingen daartoe, tegenover 644 vorig jaar. Dat is een stijging van 5 procent, blijkt uit cijfers die het ANP heeft opgevraagd bij de politie.

Van die 678 ging 610 keer ook daadwerkelijk een explosief af. 68 keer ging het om een poging.

Explosie

In totaal vonden er vorig jaar 1543 (pogingen tot) aanslagen met explosieven plaats in Nederland. De politie kan niet zeggen bij hoeveel van de incidenten in 2024 het explosief afging.

De afgelopen jaren stijgt het aantal explosies. Volgens de politie heeft meer dan de helft van deze incidenten geen directe link met criminaliteit, maar ligt de oorzaak vaak bij ruzies.

ANP