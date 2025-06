Perron Den Bosch ontruimd en politie in kogelwerende vesten om melding aanslag

Het station van Den Bosch is zaterdagmiddag enige tijd afgesloten geweest. Dat gebeurde nadat een man melding had gemaakt over drie mannen die hij in de trein zou hebben horen praten over het plegen van een aanslag.

De trein werd stilgezet op station Den Bosch, het perron werd ontruimd en alle reizigers moesten uitstappen. Op het perron stonden politieagenten in kogelwerende vesten. Onderzoek wees echter al snel uit dat de drie mannen in kwestie geen kwaad in de zin hadden, waarop ze mochten gaan, zegt een politiewoordvoerder.

Vrijdag lag het treinverkeer in grote delen van Nederland plat door de grootschalige NS-staking. Bekijk meer in de video hierboven.

Aangehouden

De melder is aangehouden voor het doen van een valse melding. Over zijn motief is niets bekend, aldus de woordvoerder. Uit verhoor moet blijken of hij een strafbaar feit heeft gepleegd. Over de identiteit van de man kon de politie niets zeggen.

Na het incident, dat een minuut of twintig in beslag nam, mocht iedereen weer instappen en kon de trein weer gaan rijden.

ANP